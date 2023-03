A caballo y a los tiros: “fue de terror”, dijo dueña de la casa y dio detalles

Ema, madre del propietario de la vivienda donde los delincuentes a caballo ingresaron a robar, se refirió al insólito y violento hecho ocurrido esta madrugada, en la ciudad de Concordia, más precisamente, en Villa Adela.“Nos sorprendió el hecho que sufrió mi hijo porque es una zona bastante tranquila, de vecinos laburantes, de gente que nos levantamos temprano, de personas que laburamos todo el día para tener algo”, sostuvo la mujer en diálogo con. Eran tres caballos y cuatro personas”, contó Ema.“No sabemos cuáles eran las intenciones de estos chicos yel grito para que se fueran”, dijo Ema y agregó que “mi hijo se sorprende cuando sale un caballo desde atrás de la casa y para defenderse, le tira un balde plástico”, señaló sobre el violento hecho.Antes de retirarse y ante la presencia del dueño de la casa, uno de los sujetos lo enfrentó con el arma y le apuntó, mientras otro de los delincuentes, le decía:El sujeto armado trataba de ganar tiempo para que el otro jinete saliera del terreno, mientras otros dos sujetos a caballo, miraban desde la calle. Tras lo cual, huyen al galope del lugar.“Por milagro no pasó nada más grave, porque mi hijo se escondió atrás de la pared. Fue algo de terror lo que vivimos y uno no se puede recuperar rápido de eso”, afirmó.Tras el violento episodio, el vecino de Villa Adela, hizo la denuncia y creen “que los chicos están identificados por las imágenes de las cámaras que se ven muy bien.La mujer que contó que los delincuentes son de otro barrio, pero pasan habitualmente por el lugar y siempre con intenciones de robar. “Los vecinos los habían visto durante tres días seguidos en el barrio. Hay que esperar a ver cómo sigue esta causa en la Justicia”, resumió y agregó que tras la denuncia, actuó el personal policial, con el personal de Criminalística.“Decidimos hacer una reunión con los vecinos para ver cómo nos podemos armar, porque lamentablemente, es nuestra vida o la de los delincuentes”, remarcó en diálogo con Elonce y agregó que “este hecho nos sorprendió demasiado, sobre todo, por la actitud tan violenta y grosera que tuvieron”, afirmó.“Es el hecho más violento y más grave que se ha visto en este último tiempo”, dijo Ema y sostuvo que “es un milagro que mi hijo, no lo hirieran con un disparo”, concluyó la mujer.