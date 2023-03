Auto subió a cantero divisorio y chocó contra columna de alumbrado en avenida

Foto: Auto subió a cantero divisorio y chocó contra columna de alumbrado Crédito: (LT15)

En los primeros momentos de esta mañana, un fuerte accidente de tránsito se registró en la ciudad de Concordia. En el hecho, habría estado involucrado un solo vehículo y no se registraron heridos de gravedad.

La intersección de Avenida Chajarí y Echague, fue el lugar del fuerte siniestro vial, que involucró a un Ford Focus, que transitaba por la primera de las arterias mencionadas, despistó, subió al cantero divisorio y terminó impactando contra una de las columnas de alumbrado público.



Por causas que aún se desconocen, el accidente se dio alrededor de las 7 de la mañana de este jueves y no hubo otro vehículo involucrado.

En el lugar trabajaba personal de la Central de Tránsito para organizar la circulación, la cual debía ser con sumo cuidado ya que el poste quedó en peligro de caerse al estar sostenido solamente por un cable. No se registraron lesionados de gravedad, informó LT15.