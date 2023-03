Brutal asalto a una mujer cuando iba a trabajar: la derribaron de la bicicleta

Una mujer fue violentamente asaltada cuando circulaba con su bicicleta por la ciclovía en calle Vélez Sarsfield, en la intersección con Calcena, de la capital santafesina.La víctima se dirigía a su trabajo, cuando dos hombres, uno de ellos aparentemente armado, fue arrojada de su vehículo y le quitaron todas sus pertenencias: una mochila color marrón, teléfono celular, su billetera con dinero, documentación a su nombre, tarjeta de débito, apuntes de estudio y la propia bicicleta.Debido al asalto, la mujer resultó con múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo.Tras el episodio, fue asistida y trasladada al hospital José María Cullen, donde se le diagnosticó traumatismo facial y raspones en las piernas.A través del móvil de LT10, la víctima narró el hecho y expresó su bronca e indignación: "¿Por qué si yo trabajo y pago mis cosas, me tiene que pasar?", se preguntó la trabajadora.Asimismo, la mujer indicó con impotencia: "Ahora no se si saldré tan temprano en bicicleta, tendré que tomar el colectivo, la bici me facilitaba mucho el traslado".