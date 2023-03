Policiales Atraparon a menor que a punta de cuchillo había robado el portafolios a docente

Una disputa familiar movilizó al personal policial a la Villa 351 en Paraná durante la tarde de este miércoles. Fuentes policiales confirmaron aque no hubo ni detenidos ni lesionados tras los incidentes y descartaron los trascendidos que apuntaron a una presunta balacera en el asentamiento.“Fue una pelea familiar y no hubo lesionados ni heridos de arma de fuego. Se trató de una disputa de vieja data entre integrantes de una misma familia por problemas de convivencia, los que comenzaron con insultos, luego a arrojarse piedras y palos, sin llegar a lastimarse”, comunicó ael jefe de comisaría sexta, Norberto Ruiz Díaz.En la oportunidad, el subcomisario descartó la versión que apuntó una presunta balacera por parte de dos personas a bordo de una moto. “Según los registros de las cámaras de seguridad en los ingresos al asentamiento, por avenida de Las Américas, no ingresó ninguna moto; e incluso no hay llamados al 911 que indiquen esa cuestión, ni denuncias en la comisaría. Además, por oficio judicial, personal de comisaría sexta y de la Guardia Especial mantiene una custodia permanente”, fundamentó.