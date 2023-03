Reiterados robos en Oro Verde: identificaron a dos sujetos y tienen antecedentes

Video: Sujeto robó en comercio de Oro Verde y quedó filmado por las cámaras

Se difundió en las últimas horas, el robo en un comercio de la localidad de Oro Verde y se desataron una serie de reclamos de los vecinos de la ciudad, ya que según contaron a Elonce, se han producido diferentes robos en varios puntos de ejido urbano.El comisario Esteban Gómez, segundo jefe de la Comisaría de Oro Verde, se refirió a los reiterados ocurridos en los últimos meses en la localidad, entre ellos, el ocurrido en un comercio, donde el delincuente, quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.. Y acotó: “las cámaras y las rejas no sirven, no sabemos que más hacer para estar seguros", mencionó“El sujeto que ingresó a la pollería está identificado. Para ello, se tuvo la colaboración de la División Robos y Hurtos, porque el hombre en cuestión, es oriundo de Paraná”, dijo el comisario y agregó que “todos los elementos de la investigación, fueron remitidos a la Unidad Fiscal y ellos, disponen qué se debe hacer”, explicó el funcionario policial.Al respecto, Gómez señaló a Elonce que “el trabajo se hizo en conjunto con la División Robos y Hurtos, porque lo tienen identificado por otros hechos. Es un sujeto que tiene antecedentes y se espera una resolución de Fiscalía”, remarcó.Por otra parte, el comisario se refirió a otros robos ocurridos en la ciudad. “Hay otro sujeto identificado por una serie de robos y el hombre es de esta localidad (Oro Verde). El masculino tiene dos imputaciones y se lo ha detenido en tres oportunidades. En esas ocasiones, se emitieron los informes a Fiscalía”, dijo y agregó que “se lo ha individualizado en otros robos similares (garrafas, cajones de botellas, etc), incluso, después de vender lo robado a un comerciante y el titular del comercio devolvió voluntariamente los elementos”, contó Gómez.En referencia al reclamo de los vecinos de Oro Verde por los reiterados robos en diferentes lugares de la localidad, el segundo jefe de la Comisaría, dijo que “estamos reforzándola presencia policial ante el pedido de los vecinos y pedimos encarecidamente, que llamen a la policía sobre situaciones sospechosas para acudir con rapidez”, concluyó el comisario.