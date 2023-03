Los robos en Oro Verde “son moneda corriente”, lamentó comerciante damnificado

Video: Sujeto robó en comercio de Oro Verde y quedó filmado por las cámaras

A fines de enero, un delincuente ingresó en una pollería ubicada en calle Los Jacarandaes 220 de la localidad de Oro Verde y el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad. A pedido de la policía, el comerciante damnificado no difundió de inmediato la filmación y esperó un tiempo prudencial para que se avance con la investigación.Finalmente, este miércoles, el video salió a la luz y en diálogo con, Maximiliano, propietario del local en cuestión, contó los motivos, al tiempo que alertó sobre la cantidad de robos que se están registrando en la ciudad.“Es preocupante que ocurran estos hechos delictivos en Oro Verde y últimamente son más moneda corriente. Me tocó a mí, pero hay robos en construcciones, negocios, casas”, afirmó. Y agregó: “Jamás pensé que podrían entrar al local, porque no tengo acceso por atrás y en el frente tengo rejas y siempre hay circulación. Además, están las cámaras de seguridad, y tomamos todos los recaudos posibles”.A pesar de ello, el malviviente ingresa al local por el frente, revuelve casi a ciegas, encuentra un celular y lo utiliza para alumbrarse. Se lleva el dinero que había en la caja, mercadería, e intentó llevarse una herramienta de corte, pero no pudo sacarla por el espacio que quedó cuando forzó la reja de la ventana.Ni bien advirtió lo ocurrido, el comerciante fue a la policía a radicar la denuncia. “Para no entorpecer la causa, me pidieron que no difunda el video y no lo hice. La decisión de darlo a conocer ahora fue a raíz del tiempo que pasó y porque no teníamos novedades. Hoy nos enteramos que fue identificado”.Otra situación que lo motivó a difundir las imágenes es la cantidad de robos que hay en la localidad y para que los vecinos tomen sus recaudos.Finalmente, Maximiliano señaló que tras un hecho de inseguridad “quedás intranquilo, la sensación es horrible y al sentirte violentado tenés que tomar más recaudos y no sabés qué hacer porque las cámaras no sirven, las rejas no sirven y no sabemos que más hacer para estar tranquilos y seguros”.