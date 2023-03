Hospitalizan a dos motociclistas tras impresionante choque en Avenida Almafuerte

Dos jóvenes fueron hospitalizados esta tarde, tras un grave accidente ocurrido en Avenida Almafuerte y calle Del Recado, es decir, en Estación Parera, que es el acceso este de la capital entrerriana.Según pudo saber Elonce, el accidente ocurrió cuando un Fiat Palio, que circulaba por calle Del Recado y era conducido por una mujer, intentó ingresar a la avenida, y fue impactado en el lateral izquierdo por una moto tipo enduro, Honda CRF 250 cc., en la que se trasladaban dos jóvenes y circulaba por avenida Almafuerte, en sentido hacia Paraná.Producto del impresionante impacto, que no pudo ser evitado por el motociclista, los dos ocupantes de la Honda, sufrieron serias lesiones y debieron ser trasladados al hospital San Martín de Paraná, ya que presentaban fracturas y otras heridas, se confirmó a Elonce. Además, se aclaró que ambos motociclistas, llevaban colocado el casco reglamentario.Comerciantes de la zona, señalaron que la moto que participó del accidente, “iba a una velocidad bastante elevada y protagonizó el choque”, dijo y recordó que “en el mes de febrero, hubo dos siniestros viales en el lugar. El tránsito en horas del mediodía es muy intenso”, sostuvo.Una comerciante de la zona dialogó con Elonce y relató que “Almafuerte, es una avenida de mucho tránsito y tenemos accidentes permanentemente”, afirmó y agregó que “se necesitarían semáforos o reductores de velocidad”.“Es uno de los ingresos a la ciudad con mucho tránsito. Hay camiones, gente que va y viene de San Benito y Colonia Avellaneda, camiones del Parque Industrial, etc”, resumió.“En noviembre pasado, tuvimos un accidente importante, por exceso de velocidad y lamentablemente, eso no se puede frenar, si no es con un semáforo o algo que inste a disminuir la velocidad de los vehículos”, explicó y agregó que “muchos se apuran y aceleran para llegar a la luz verde del semáforo de Almafuerte y Maya”, relató.“La avenida es muy peligrosa. Algo se debe hacer, no sé si semáforos o reductores de velocidad, pero es complicado hasta para cruzar la calle”, concluyó.