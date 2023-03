Caso Loza: Nueva pericia arrojó que falleció unos tres días antes de ser hallada

Novedades



El 22 de mayo de 2022, concluyó con el peor desenlace un pedido de localización de una mujer en General Racedo. María Victoria Loza, de 76 años fue encontrada sin vida , a unos 4 Km al sur de la localidad, en la zona de la Estancia Los Cuatro, en un sector de la cañada, en el ejido de Racedo, circunstancia que motivó la sustanciación de un expediente que por estos días está desandando nuevas etapas.Vale recordar que la mujer, que padecía Alzheimer, se había ausentado de su domicilio, en esa localidad, el 12 de mayo. Durante 10 días, policías, bomberos, con perros y a caballo, con drones y hasta un helicóptero, rastrillaron todas localidades aledañas, sin novedades.En la causa intervinieron la Jefatura Departamental de Diamante, la División Investigaciones, Operaciones, Montada y Canes, Búsqueda y Rescate, Bomberos Zapadores, la Dirección de Inteligencia Criminal de Paraná.El lugar donde fue hallada fue descripto como “suelo cubierto de vegetación corta, rodeado en sus inmediaciones por hierbas de bajo porte. Alrededor de la zona del hallazgo, el terreno era más agreste, la vegetación herbácea más densa, con presencia de árboles. El cadáver se encontró boca arriba, con la espalda sobre el piso, completo, sin desgarros.En septiembre del año pasado se constituyó como querellante de la familia el Dr. Nicolás Bronde. El profesional de 39 años, radicado actualmente en Paraná, tiene familiares en Racedo, y casi la casualidad lo puso en contacto con la familia de Loza en medio de uno de los tantos viajes entre Racedo y Paraná, cuando el hijo de Loza hacía dedo y el abogado decidió llevarlo.En ese momento Bronde explicó a este medio que mientras charlaban durante el viaje surgió el tema y al nota el profesional que el hijo de la mujer no tenía representación legal ni asesoramiento, decidió ayudarlo, no por una cuestión económica, sino para tratar de cerrar la historia y conocer en detalle todo lo que pasó durante la búsqueda y aparición.El letrado había anticipado la presentación de una petición para ser tenidos en cuenta como querellantes, para así estudiar en detalle el expediente en lo que refiere a la materia probatoria, para que la familiar pudiera clarificar algunas cuestiones y encontrar respuestas a algunas preguntas que tienen y que con el paso del tiempo, entendían que aún no han sido develadas en la causa, en busca de determinar cómo fueron esos días de ausencia de la señora Loza y cómo o por qué es que se produjo su deceso.El abogado confirmó aque partir de una pericia que solicitó, para establecer la estimación del intervalo post mortem a partir de la fauna cadavérica, se constató que el cuerpo llevaba más tiempo de fallecida que el que indicaba el forense, quien había indicado que llevaba 36 horas.“Según esta pericia, llevaba entre dos y tres días. La prueba, en lo práctico, consiste en analizar los insectos y larvas de insectos que se encuentran en un cuerpo. La pericia consiste en recolectar esas larvas y a partir de estudios como el climatológico y otros, se determina cuando la persona ya estaba fallecida”, narró.La conclusión a la que arribaron los estudios, desde lo formal, narra que “En función del estado de descomposición del cadáver, el tiempo de desarrollo de la entomofauna recolectada y las condiciones en que el cuerpo fue hallado, se establece un intervalo post morten que oscila entre dos y tres días”.El profesional se mostró satisfecho, sumando como dato que “La que pedimos es una pericia relativamente nueva o moderna, de hecho se hacen entre una y dos por año solamente a nivel judicial en la provincia de Entre Ríos, lo que no es un dato menor”.“Esta diferencia de tiempo detectada nos marca que, teniendo en cuenta que fue encontrada un domingo, nos situaríamos en un día jueves al pensar en su muerte. Hablamos de diez días de búsqueda. Eso nos indica que el hecho de que pasaron tres días desde que falleció hasta que fue encontrada, es mucho tiempo. Y mucho más de lo que se había planteado en primera instancia”.Agregó que “Trataremos ahora de reconstruir con los elementos que tenemos si se recorrió el lugar en ese tiempo de búsqueda, porque ahora se amplía el rango sobre el cual ella ya tendría que haber estado fallecida. Es decir, si se pasó con el helicóptero o con alguna recorrida y estaba o no estaba el cuerpo”. De todas formas, aclaró que “esta pericia no es delictual sino que simplemente establece la data de muerte. Queremos ver qué podemos reconstruir con lo que tenemos hasta ahora. La causa no se cierra, la investigación continúa, aunque la realidad es que no quedan muchas pericias por hacer. De todas formas, agotaremos instancias para terminar de entender los detalles de la muerte”.