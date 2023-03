Conductor atropelló a un joven y huyó: fue detenido y le secuestraron el auto

Sobre la salud del joven atropellado

Un joven de 26 años fue atropellado el sábado a la madrugada por un auto que se dio a la fuga; el accidente ocurrió sobre avenida Guido Marizza y calle y Gdor. Crespo en la localidad de San Benito. La víctima fue identificada como Thomas Oksman, gracias a que al momento del siniestro llevaba su DNI consigo, pudo saber Elonce.En el marco de la investigación policial, a cargo de la fiscal Paola Farinó, para dar con el responsable del siniestro, secuestraron un vehículo y demoraron a su propietario, el cual permanece con arresto domiciliario.“Gracias a los registros de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo identificar a un testigo, individualizar su domicilio y localizar el vehículo”, comunicó ael jefe de la comisaría de San Benito, César Reding. De acuerdo a lo que confirmó el comisario, intervinieron en el accidente, personal de Criminalística y Accidentología Vial.“Y el domingo, junto a personal de Delitos Económicos, se procedió al secuestro de un Volkswagen Polo y se detuvo al propietario del auto, un hombre de apellido López, de aproximadamente 40 años y domiciliado en San Benito”, reveló el funcionario policial.“El dueño del vehículo fue demorado y trasladado a Alcaidía de Tribunales, pero a la fecha permanece con prisión domiciliaria”, sostuvo el comisario de San Benito.Consultado a Reding sobre lo que habría manifestado el dueño del auto involucrado en el accidente, éste explicó: “Aparentemente, habían salido de una fiesta y se dirigieron a un quiosco a realizar una compra”. En detalle, esta persona precisó que “salió de casa por calle Buenos Aires, luego retomó por avenida Guido Marizza hacia el cardenal norte”. Y solo adujo que “pasó algo, pero no advirtió qué”, porque no brindó mayores precisiones.La salud de Tomas Oksman se agravó a causa de una neumonía, por lo cual no puede ser intervenido quirúrgicamente hasta que se encuentre estable hemodinámicamente, comunicaron famliares aDe acuerdo al parte médico, Oksman tiene hemotórax producto del fuerte impacto, asociado a fractura de clavícula, costillas y pelvis. Por lo cual su cuadro sigue siendo crítico y continúa su internación en terapia intensiva.