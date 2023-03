Plan de fuga narco en helicóptero: los datos que dio el entrerriano al declarar

Policiales Detallan el valor del helicóptero en el que quiso escapar Esteban Alvarado

El helicóptero en Gualeguaychú

Interrogatorio

Excarcelación

fue frustrada el viernes en el marco de un operativo conjunto en varias provincias. El plan para ayudar a escapar a Alvarado llevaba más de seis meses e incluía un helicóptero, que había sido comprado en el extranjero “mediante complejas maniobras de lavado de activos”.gracias a información de inteligencia criminal obtenida por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, con la colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia Penitenciaria del SPF, y la PROCUNAR.Luego del interrogatorio que realizó en la justicia Donnet, su abogado, Fabián Otarán, manifestó: “Todo lo que se está diciendo en las redes no tiene absolutamente nada que ver, es un chico que todo el mundo lo conoce, siguió la profesión de su padre, y en este casoTodo esto no le causó la más mínima sospecha”., esto cayó como producto de esta persona conocida de él. Hemos aportado los datos por lo que esperemos que se aclare”, aseguró su abogado.Respecto a la acusación que pesa sobre él, ironizó:. La acusación es kilométrica, lo hacen cargo, desgraciadamente, de muchos delitos muy graves, donde se le imputa asociación ilícita, narcotráfico, cambio de matrículas, adulteración y facilitación de evasión., le mencionan a personas que desconoce por lo que es tremendo lo que está viviendo pero tendremos que ir sacando las cáscaras de esta cebolla hasta que quede la verdad cruda”., lo único que hizo mal fueEntonces habría que saber cómo viene la relación con esta gente,y menos de una maniobra tan arriesgada como la que supuestamente iban a realizar”, agregó.“Lo concreto es que Andrés no tenía la menor idea, esto es cinematográfico, está viviendo un sueño. No puede entender que esté metido en semejante problema, relacionado con esta cuestión que está tan en boga sobre lo que significa el narcotráfico. En su vida, se le ocurrió que pudiera estar inmerso en semejante problema”, dijo.El abogado contó que le pidieron hangararlo por unos días, porque venía con fines recreativos, un helicóptero muy livianito que se usa para cazar desde el aire; y también para paseos turísticos. Eso fue lo que le dijeron a él por lo que no le generó la más mínima sospecha.“Había hablado con el amigo a fines de enero o principios de febrero, le pidió. El helicóptero permaneció acá y después voló hacia Luján dónde fue secuestrado”, contó.apuntó.. El juez le indagó si esto no le había llamado la atención y él le dijo que no, porque era común que ingresarán ese tipo de artefactos, aeronaves con matrícula extranjera, por períodos cortos”, aseguró.Otarán contó que Donnet le dio al juez la clave del celular para que acceda a la conversación con esta persona, para que puedan escucharla y comprobar que él no tiene ninguna otra participación. Sólo le llevaron el helicóptero y fue su única intervención.“Le preguntaron todo lo que te puedas imaginar y respondió todo lo que sabía, porque pretende que se pueda esclarecer cuanto antes este tema. Donnet manifestó, no conocer a nadie y, nunca en su vida se imaginó ni tiene alguna intencionalidad de colaborar con el narcotráfico, ni con cualquier otro delito”.Él es un vecino al que conoce todo el mundo. Hay que tener mínimamente un poco de piedad por la situación y escuchar la otra versión que es la verdad de Donnet”, expresó el abogado.Otarán finalmente dijo que su defendido brindó las respuestas al interrogatorio del Juez y “creo que ha respondido satisfactoriamente a todas las preguntas colaborando en aclarar más cosas. Ahora el juez tiene 10 días para resolver su situación procesal, no obstante, ya hemos pedido la excarcelación”.