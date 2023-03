Tras ser condenado, Querencio será vigilado con tobillera electrónica en su casa

Policiales Condenaron a 12 años por abuso sexual al ex Jefe de Policía de Concordia

El caso

Enrique Querencio, el ex Jefe de Policía de Concordia, fue condenado este martes a 12 años de prisión por abuso sexual. En tanto, hasta que la sentencia quede firme, la fiscalía dispuso la prisión preventiva con el uso de la tobillera electrónica.De acuerdo a lo que pudo saber, el tribunal dictó la prisión preventiva domiciliaria con el uso de la tobillera electrónica para el Jefe Departamental de Policía, hasta que la sentencia quede firme. La misma comenzará a regir una vez que se den a conocer los fundamentos de la condena.Asimismo, se notificó que Querencio permanecerá alojado en la dependencia de la Policía Federal de calle Aristóbulo del Valle, hasta que le coloquen la tobillera electrónica.La causa data de julio del 2019 cuando el comisario fue acusado por la madre de una joven, menor de edad en ese momento, que vio en el celular de su hija conversaciones con Querencio que evidenciaban una relación amorosa entre ambos. En ese sentido, la madre aseguraba en julio de ese año que “en el mismo momento que ella hacia la denuncia, él tenía (a su hija) en Jefatura y la obligaba a tener relaciones sexuales”.Según el testimonio de la madre de la víctima, el presunto abuso databa de más de un año, en ese entonces, cuando Querencio le mandaba solicitud de amistad por Facebook y le ofrecía vestidos caros, cadenitas y otros regalos para que ella, lo agregue y esté con él. "En ese periodo hubo varias ocasiones de abuso y tuvieron relaciones sexuales dentro de la Jefatura. Me da vergüenza decirlo, pero no quiero que le pase a otras chicas y por eso lo hago público", afirmó en esa oportunidad a Diario Junio.El funcionario, en ese momento, fue inmediatamente denunciado ante la Justicia, apartado de su cargo y se abrió una investigación en su contra por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal, a cargo de la fiscal María José Fonseca. A su vez, el juez de Garantías, Germán Dri, dispuso en la oportunidad medidas inhibitorias para evitar el acercamiento de Querencio con la joven y su familia.