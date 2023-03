Condenaron a hombre que cometió decenas de estafas con la venta de autos

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza con la investigación a una asociación ilícita que cometió al menos 60 estafas a través de una red de concesionarias de compraventa de automóviles en la ciudad de Santa Fe, entre ellas la denominada “Vendo tu auto”. Un hombre de 54 años identificado como Walter Ricardo Castro -que era miembro del grupo criminal- fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional. Además, se le impuso el pago de una reparación económica de 3.000.000 de pesos que se dividirá a prorrata entre las víctimas, según el perjuicio económico que sufrieron.



Castro se suma a Nicolás Sebastián, de 28 años, quien el mes pasado fue condenado a tres años de prisión condicional y a quien se le ordenó abonar una reparación económica por 6.000.000 de pesos. A ambos se les prohibió contactarse con las víctimas y realizar cualquier actividad económica relacionada a la compraventa o gestoría automotor.



Por su parte, otras cuatro personas a las que se les atribuyó haber integrado la asociación ilícita transitan el proceso judicial en prisión preventiva. En tanto, el hombre sindicado como jefe de la banda está prófugo y con una orden de detención vigente.



Las diligencias de la investigación están a cargo de la Oficina de Flagrancia e Investigación de la Fiscalía Regional 1.



Vehículos y dinero

El MPA indicó que “al menos entre diciembre de 2021 y el mismo mes del año pasado, la asociación ilícita utilizó agencias de venta de automóviles como fachadas para estafar a víctimas que les entregaron vehículos e importantes sumas de dinero”.



“En reiteradas oportunidades, los integrantes de la banda delictiva se contactaron por redes sociales con personas que ofrecían a la venta sus autos usados y las engañaron para que les dieran los vehículos en consignación”, se afirmó.



“Las agencias recibieron fotocopias de los DNI de los titulares y, con firmas apócrifas que fueron certificadas por escribanos, transfirieron ilegítimamente los automóviles y desapoderaron a los dueños”, se relató. En tal sentido, se recordó que “en el marco de la investigación, se allanó una escribanía de la capital provincial”.



Por otro lado, la Fiscalía puntualizó que “en otros casos, las víctimas entregaron sus autos a la asociación ilícita como parte de pago de nuevos vehículos que eran comercializados por las agencias”. Según se subrayó, “con el paso de los meses, la organización criminal no les dio los automóviles adquiridos ni les devolvió los originales”.



“En otras ocasiones, las víctimas abonaron sumas de dinero a cuenta del pago de autos usados que les interesaba adquirir y las agencias no se los entregaron”, sostuvo el MPA. Además, “la banda delictiva solía coordinar transferencias bancarias entre nuevos clientes y quienes le reclamaban el cumplimiento de lo pactado”, se añadió.



Agencias sin habilitación

La asociación ilícita funcionaba en al menos cinco agencias de autos que no tenían la correspondiente habilitación municipal y operaban en forma de red. También contaba con recursos económicos, locales, vendedores, servicio de gestoría propio y publicidad.



Las agencias en las que se llevaron adelante las estafas son “Vendo tu auto”, ubicada en San Luis al 3300; “Concesionaria La Rioja”, de calle La Rioja al 2300; “Elite Concesionaria”, localizada en el kilómetro 2,7 de la ruta provincial 1; otra con el mismo nombre ubicada en Calchines al 1700, y “Bastian Automotores”, sobre la avenida Facundo Zuviría al 5400.



Responsabilidad penal

Al igual que Sebastián, Castro fue condenado como miembro de la asociación ilícita y coautor de estafas reiteradas por abuso de confianza y estafas simples. Las sentencias fueron resueltas en el marco de juicios de procedimientos abreviados que tuvieron lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.



Los condenados reconocieron su responsabilidad penal y sus abogados defensores aceptaron la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, las penas impuestas y la modalidad de los juicios.



Investigados

La Fiscalía se refirió a que “las cuatro personas que fueron imputadas y están en prisión preventiva son tres hombres y una mujer que participaban con distintos roles en la organización criminal”. Asimismo, se aclaró que “hay otra mujer investigada que transita la investigación en libertad”.



En relación al hombre investigado como jefe de la asociación ilícita que está prófugo, se precisó que “está vigente el pedido de captura nacional y se está tramitando el pedido de detención internacional”. Al respecto, se detalló que “es quien se presentaba como dueño, gerente o responsable de ‘Vendo tu Auto’ y usaba un sello de ‘socio gerente’ con el que suscribía los boletos de compraventa de vehículos”. (La Capital)