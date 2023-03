Video: delincuentes escapaban de la Policía y chocaron contra un patrullero

Dos delincuentes que se fugaban en moto tras un asalto resultaron heridos al chocar con la moto en la que circulaban contra un patrullero en el partido bonaerense de José C. Paz.El accidente, que tuvo lugar en la esquina de Canning y Blandengues este domingo, quedó registrado por una cámara de vigilancia apostada en la zona. En el video puede observarse cómo el móvil policial circulaba con total tranquilidad por el barrio, cuando fue embestido en el costado derecho por la moto de los ladrones, que venía a alta velocidad.Tras impactar contra la puerta del acompañante de la camioneta policial, los dos motochorros salieron despedidos y uno de ellos terminó dentro de la caja del patrullero, que pertenece a la Comisaría Segunda de José C. Paz. El otro ladrón quedó tendido sobre el asfalto.Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los dos sospechosos huían de un tiroteo tras un robo frustrado en la localidad de Grand Bourg. En la Ruta 8 y la calle Alsina habían intentado robarle la moto a un hombre. Fue cuando escapaban de ese hecho que colisionaron con la Policía.Inmediatamente, se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME y los heridos fueron trasladados al Hospital Mercante.El conductor de la moto fue identificado como Jonathan David V., de 23 años, quien presentaba un fuerte traumatismo de cráneo. En cuanto al acompañante, Federico Carlos B., de 18 años, se encontraba fuera de peligro, pero con varios traumatismos.De los agentes que estaban en el interior del patrullero involucrado en el choque, sólo uno de ellos sufrió heridas leves en el rostro.Luego de hacer las averiguaciones pertinentes, se estableció que la moto en la que circulaban los ladrones tenía pedido de secuestro activo desde el 9 de marzo pasado. Se trata de un vehículo marca Honda, color negra y roja, que al momento del hecho se encontraba sin patente.Interviene en el caso la UFI N° 22 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Rosana Cuttitta.

A fines de diciembre ocurrió un episodio similar, cuando otros dos motochorros que venían siendo perseguidos por la policía en el partido de Lomas de Zamora también chocaron -en esa ocasión contra un auto- y quedaron detenidos.El episodio ocurrió en la intersección de las calles Guaminí y Canadá y tuvo como protagonistas a dos menores de edad que habían intentado concretar un robo sobre la calle Recondo, en Villa Fiorito.Tras ello, se cruzaron con un patrullero del Comando de Patrullas de la policía local que advirtió una actitud sospechosa y les pidió que se detengan. Lejos de acatar la orden, los adolescentes escaparon a bordo de la motocicleta en la que circulaban que, según se supo después, era robada. Fuente: (Infobae)