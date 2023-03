Video: un nene tiró una botella a los ladrones para defender a su mamá

Cadena 3

Una mujer fue atacada por tres delincuentes en la puerta de su vivienda en el barrio Ayacucho, de Córdoba capital, y su hijo de siete años no dudó en salir a defenderla.El hecho, que sucedió en una propiedad de Capdevila al 300, quedó registrado en las cámaras de seguridad, y muestra cómo el menor salió de su casa y se abalanzó sobre los ladrones que estaban forcejeando con su mamá, a quien le arrojaron gas pimienta.El pequeño les lanzó una botella de agua para ahuyentarlos y empujó a uno de los malhechores, quien lo arrojó violentamente a la calle.Luego de ello los ladrones se fueron corriendo y la madre socorrió rápidamente al niño. Las víctimas, pese a ser asaltadas, están en buenas condiciones de salud y no sufrieron daños mayores, más allá de lo material y el traumático momento que vivieron.En diálogo con, una vecina de la mujer que sufrió el robo dijo que "la zona está horrible por la gran inseguridad que hay, porque no podés salir a la calle por los asaltos y los arrebatos".Sobre el robo, comentó: "Nuestra vecina iba entrando a la casa a las 22.50, escuchó una frenada y se dio cuenta automáticamente porque empezaron a hacer marcha atrás. Corrió para cerrar el portón y se bajaron tres sujetos del auto y uno quedó arriba", comenzó su relato.Y continuó: "La quisieron meter adentro, forcejeó, peleó con ellos, la pisaron y le tiraron gas pimienta. El nenito le tiró la botella para que la dejaran y ahí lo empujaron, lo tiraron al piso, ella lo levantó y los tipos salieron corriendo".Luego comentó que dos delincuentes entraron y la mujer se quedó peleando con uno en la puerta, y dijo que le llevaron la cartera, el celular "y otras cosas de adentro de su vivienda".En ese marco, concluyó: "Esto pasa en cualquier horario en el barrio. Uno ve los noticieros de Buenos Aires y acá está igual. Se ve muchísimo esto".