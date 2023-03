A mano armada le robaron el auto con el perro adentro

“Quiero el perrito”, le gritaba desesperada Eliana al delincuente que la sorprendió el viernes cuando el sol ya se había ocultado. Sacaba su auto de la cochera, que tiene doble portón, cuando la sorprendieron a punta de pistola. Ocurrió en barrio San Salvador, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.



La mujer reveló que cargó a su mascota raza maltés que responde al nombre de Simón, le puso su pretal y, después de atravesar y cerrar el primer portón, salía del segundo cuando se le apareció un ladrón armado. Le apuntó directo a la cara y le exigió el vehículo.



Se subió y huyó a toda velocidad. Había llegado junto a un cómplice que lo dejó en la esquina. Eliana le gritaba desesperada para que no se llevara a su mascota: “No me interesa el auto, quiero que me devuelvan a Simón”.



La víctima remarcó que el animal es su compañero de vida y de manera insistente reclama por él. “Quiero el perrito, si alguien lo tiene se ofrece recompensa”, expresó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. (El Doce)