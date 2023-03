Joven hallada en pozo ciego tenía disparo en la nuca y signos de ahorcamiento

Policiales Detuvieron a un ex policía bonaerense por el femicidio de Sofía Vicente

Sofía Belén Vicente, la joven de 22 años que el jueves había sido encontrada en un pozo ciego de un campo tras permanecer desaparecida varios días en el partido bonaerense de Olavarría, fue asesinada de un tiro en la nuca y tenía signos de haber sido ahorcada con una soga, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia.Los investigadores determinaron que la víctima estaba viva al momento de recibir el disparo y sospechan que el femicidio pudo haber sido cometido por más de una persona.Un ex policía de 45 años fue detenido acusado de cometer el femicidio, Se trata de Pablo Martín Olalde (45), quien se negó a declarar ante la fiscal Paula Serrano, cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en ese distrito, quien lo imputó por el crimen de “homicidio agravado por alevosía y femicidio”.A su vez, voceros policiales indicaron que hay otro sospechoso que se encuentra prófugo y era intensamente buscado por las autoridades.En principio, el médico legista no determinó aún si la causa de muerte fue por ese tiro, por el ahorcamiento o si fueron cometidos al mismo tiempo, por lo que aguardarán estudios complementarios para verificarlo.No obstante, las fuentes dijeron que probablemente el deceso se haya producido a raíz del disparo, ya que la autopsia confirmó que al momento de ser efectuado Sofía estaba viva.Además, sus piernas estaban atadas y sus ojos vendados, por lo que los pesquisas sospechan que el ataque fue cometido por más de una persona.Una hipótesis es que mientras uno de los femicidas la ahorcaba, otro le disparó en la parte de atrás del cráneo.En tanto, los peritos también establecieron que no había signos de abuso sexual, añadieron los voceros.