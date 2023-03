Detenidos por robo, resistencia y violencia en la madrugada de domingo en Paraná

Robos de motos, cables y demás sustracciones, además de hechos de violencia, demandaron la intervención del personal policial durante la madrugada de este domingo en Paraná. El detalle de los operativos.Un sujeto de 38 años fue detenido luego que robara un espejo de una vivienda deshabitada ubicada en calle Pascual Palma de Paraná. De acuerdo al parte policial, personal de comisaría segunda, que se encontraba de recorrida por calle Villaguay, atendió la alerta de una vecina que había dado aviso al 911 y se acercó al lugar.Según se informó, los uniformados ingresaron a la vivienda por arriba de un tapial y rejas, percatándose de un daño en un cristal de una ventana del fondo y una cuchilla en el piso, al ingresar por esta abertura a la casa, localizaron agazapado en una pieza al ladrón, el cual fue demorado. El espejo robado, en tanto, estaba fuera del domicilio.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso que el sujeto sea trasladado a Alcaldía de Tribunales por el delito de tentativa de Robo en Flagrancia y el secuestro del elemento de interés.Un hombre de 33 años fue detenido por el robo de dos cables alargadores, una una lijadora Black and Deker, una amoladora amarilla Dewalt y un taladro eléctrico color rojo y negro; el ladrón había sido demorado en la zona de por calles Panamá y Patagonia, a las 4 de la madrugada, y de acuerdo al parte policial, no pudo acreditar el origen y propiedad de los elementos de gran valor.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso el traslado del aprehendido de 33 años de edad hacia alcaldía de tribunales por el delito de Receptación sospechosa.Fuentes policiales comunicaron que el sospechoso había sido advertido cuando transportaba una bolsa de plástico de gran tamaño y evidente peso. Cuando los funcionarios policiales procedieron a demorar la marcha del sujeto, éste -sin ser consultado- manifestó que se le habían regalado las herramientas que trasladaba.Otro sujeto de 19 años fue detenido cuando, junto a otros dos cómplices, sustrajo un alargador del patio de la casa de un vecino de 76 años; ocurrió a la 1.30 de este domingo en un domicilio en calle Montiel de Paraná. De acuerdo al parte policial, este sujeto portaba un arma blanca y, tras el accionar de los uniformados de la comisaría novena, fue detenido y traslado hacia Alcaidía de Tribunales por el delito de Tentativa de Robo.La posible sustracción de cables y corte de electricidad movilizó a uniformados de la comisaría primera de Paraná hacia la pista de Skate Park tras un llamado de vecinos al 911. Al llegar, los funcionarios policiales, de manera inmediata, lograron demorar a dos menores que intentaban darse a la fuga; estos manifestaron que apagaron las luces de la pista para jugar, pero generaron un corto.De acuerdo al parte policial, el tablero eléctrico que alimenta de energía eléctrica al lugar se encontraba sin faltante, pero con cuatro cables cortados.En comunicación con la Fiscalía de Menores en turno, dispuso el traslado de ambos de 15 y 16 años de edad hacia la División Minoridad para una correcta identificación en el marco de la causa por el delito de Daños en bienes públicos del Estado.Un inconveniente familiar demandó la intervención del personal policial de comisaría decimoprimera de Paraná a las 4.45 de este domingo en calle Anacleto Medina de barrio Puerto Viejo.Fuentes policiales comunicaron que un hombre de 35 años había golpeado y amenazado a su hija de 13 años y la metió en su vehículo Peugeot 206; de acuerdo al parte policial, el automovilista salió velozmente desde el playón hasta su domicilio ubicado a media cuadra, peligrando la desconcentración de personas del evento Corsos Barrial.Según se indicó, una vez en la casa, el sujeto bajó a golpes y amenazas a su propia hija; fue en ese momento en el que intervino su madre de 29 años para separarlos.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso la detención del sujeto y traslado a Alcaldía de Tribunales por los delitos de Amenazas y Lesiones.Además de los uniformados de la comisaría de la jurisdicción, en el operativo también intervino la jefa de Minoridad.Una mujer de 32 años manifestó a los policías de la comisaría decimoprimera que, tras una discusión con su ex pareja de 33 años, con quien tiene medidas judiciales de acercamiento y restricciones, el sujeto le lanzó un golpe de puño en el rostro, provocándole un corte en el pómulo izquierdo. Tras la intervención de los uniformados en el domicilio de Avenida Estrada, el agresor fue demorado y por disposición de la Fiscalía en turno de Género, quedó detenido por los delitos de Desobediencia Judicial y Lesiones.Un joven de 19 años fue detenido por encontrarse en la habitación de una joven de 21; sobre el sujeto pesan medidas judiciales de acercamiento dispuestas por el Juzgado de Familia N°1 de Paraná. Fuentes policiales informaron que fue el padre de la joven quien radicó la denuncia y movilizó a los uniformados de comisaría decimoprimera hasta el domicilio ubicado en el barrio Aceitero.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso la detención del muchacho por el delito de Desobediencia Judicial.