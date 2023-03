Se produjo la detención de un hombre de 43 años en un domicilio de barrio Paraná XVI, donde una mujer acusó que su ex pareja se presentó ayer y se negaba a marcharse. Ocurrió en horas de la tarde de este sábado.



Según detallo la ex pareja, de 47 años, el hombre posee “medidas de restricción vigentes y botón anti pánico”.



Al solicitarse su retirada, el parte policial remarcó que el sujeto estaba “ofuscado con los efectivos policiales no quería retirarse del domicilio”.



Hablaron con la Fiscalía de Género, quien “dispuso la detención por el delito de Desobediencia Judicial y el traslado a Alcaidía de Tribunales”.