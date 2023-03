Joven se arrojó de vehículo en marcha tras discutir con sujeto y no lo denunció

Policiales Sujeto le robó a un joven que se quedó dormido en la parada de colectivos

Un confuso hecho ocurrió pasada la medianoche del jueves, en las calles de Concepción del Uruguay. Una joven en estado de ebriedad, se arrojó de una camioneta mientras la policía perseguía el vehículo. La joven manifestó que había discutido con el conductor del utilitario, pero prefirió no radicar denuncia y debido a su estado, fue trasladada en ambulancia hasta su casa.

Fuentes policiales indicaron que el personal de Comisaría Primera se encontraba de recorrida, cuando en la intersección de Yrigoyen y Díaz Vélez, fue alertado por tres personas, sobre una supuesta situación de violencia a bordo de una camioneta Peugeot.Ante esto, los efectivos visualizaron al rodado circulando por Yrigoyen, por lo que lo siguen hasta que se detiene en calle Hernández y Vías del Ferrocarril.Esta situación amerita que los uniformados no continúen con la persecución, abocándose a auxiliar a la mujer, de 23 años, indicóLos uniformados señalaron que la joven se encontraba ante los efectos de ingesta alcohol, dándose inmediatamente intervención al servicio médico de emergencia y se confirmó no presentaba lesiones.La joven manifestó a los policías que había mantenido una discusión con el conductor del rodado, de quien brindó su identidad, pero expresó que no deseaba radicar denuncia.De igual manera, los policías labraron las correspondientes actuaciones, dando cuenta a las autoridades judiciales.En cuanto al rodado y su conductor, pese a la colaboración de otros móviles policiales, no pudo ser localizado. Se investigativa para esclarecer totalmente lo sucedido.