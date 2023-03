Video: policía jugaba con su arma, mató por accidente a amigo y casi lo linchan

??? Un hombre murió tras recibir un disparo en un taller ubicado en 12 de Septiembre 885. El arma la habría accionado accidentalmente un joven efectivo policial, quien segundos después fue atacado por familiares y amigos de la víctima. pic.twitter.com/9W1F7ViwWk — Rigo Castaño (@MovilRigo) March 9, 2023

Un agente de la policía que manipulaba su arma reglamentaria mató de un disparo a un amigo al que había ido a visitar a un taller de chapa y pintura en la ciudad de Neuquén, y casi termina linchado por compañeros de la víctima y vecinos que lo persiguieron para molerlo a golpes.El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 15 en el taller “Pura Raza, Estética Vehicular”, ubicado en 12 de Septiembre al 885 de la capital neuquina. Allí había empezado a trabajar hacía tres días Diego Nicolás Escobar, de 28 años.Escobar recibió la visita de un amigo de la infancia, un agente de la policía neuquina de 28 años cuya identidad no fue brindada. Mientras conversaban sobre su nuevo trabajo, entre broma y broma, el efectivo desenfundó su arma reglamentaria y comenzó a manipularla en medio del taller.Primero le apuntó a uno de los empleados del taller y simuló dispararle, aunque afortunadamente el proyectil no salió. Pero cuando hizo lo mismo con su amigo de toda la vida, el disparo sí se produjo y dio en pleno pecho de Escobar, que murió de forma casi instantánea.La unidad de Investigación Forense durante las pericias. Foto: (DiarioRioNegro)En medio del estupor y la sorpresa por lo ocurrido de quienes estaban en el taller, el policía intentó dar alguna explicación de lo que había sucedido.Pero de la conmoción inicial los que estaban en el lugar pasaron rápidamente a la ira. El policía fue perseguido y castigado a trompadas y patadas por amigos y familiares de la víctima.“Hijo de p..., lo mataste…” le gritaban mientras no dejaban de pegarle con fuerza.A los pocos minutos, alertados por un llamado telefónico de uno de los vecinos, llegaron hasta el taller varios policías que consiguieron frenar el ataque. El autor del disparo quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera de la ciudad de Neuquén.