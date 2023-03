Secuestraron 5.650 celulares en las cárceles de Santa Fe durante el 2022

Walter Gálvez, Secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, confirmó que durante el 2022 se secuestraron de las cárceles de Santa Fe un total de 5.650 celulares.El funcionario recordó que "en 2019, año previo a la pandemia, se secuestraron 4.500 celulares en toda la provincia".En ese sentido, aclaró que "en términos porcentuales, si se tienen en cuenta el crecimiento de la población penal, estamos en el mismo porcentaje de secuestros; ya sea por allanamientos, por controles del servicio penitenciario o por inteligencia penitenciaria".El número es representativo de lo que en los últimos años se viene denunciando: el accionar de bandas delictivas, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, que son lideradas por los jefes narcos que -a pesar de estar detenidos- continúan dando órdenes desde las celdas.Para Gálvez, "la realidad es que los controles naturales siempre fueron permeables".Explicó que el cuerpo un agente del servicio penitenciario no puede ser revisado, aunque sí su bolso o mochila. También advirtió: "No tenemos acceso a diferentes lugares, como a lugares íntimos de la visita. Gran cantidad de lo que no debe ingresar, ingresa de esa manera".Para enfrentar el flagelo, el responsable del servicio penitenciario recordó que se dispuso de "un proceso de licitación para incorporar tecnología, que en los ingresos a los penales no había; hace pocos días se habilitó formalmente en la Alcaidía y cárcel de Las Flores, el Body Scan (scanner corporal), la cinta transportadora y el arco detector de metales para los empleados".Destacó que el Body Scan "es sumamente importante porque a través del mismo se puede ver todo lo que tiene en el interior del cuerpo, estómago y partes íntimas. Es una barrera de contención, infalible".En declaraciones a la emisora LT 10, consideró que a partir de la inversión realizada deberían "disminuir enormemente la cantidad de celulares que -por fallas en los controles- ingresan a los penales de la provincia". Destacó que el mismo equipamiento ya está instalado en los penales de Coronda y Piñero y que se aguarda por su habilitación.El funcionario apuntó "que no es una tarea fácil", y argumentó: "Si fuera fácil, se hubiese hecho antes y nunca se hizo. Es tecnología China todo el equipamiento a los ingresos, similar o igual al ingreso a un aeropuerto. En segundo lugar, no existe un equipamiento que inhiba el 100% de lo que se requiere por ejemplo en la cárcel de Piñero. Con lo cual tuvimos que llegar hasta Israel a través del Invap. Son gestiones bastante complejas, pero las hemos hecho. Nos demoró un tiempo y es un claro mensaje que cuando uno no tiene absolutamente nada que esconder trabaja con tranquilidad y tratando de que esto se pueda revertir”.También comentó que intentar ingresar este tipo de materiales a los penales no es delito: "Es una falta y no tiene ningún tipo de consecuencias, hay que reformar las leyes. Esto lo soluciona una mesa interjurisdiccional con todos los actores del estado".