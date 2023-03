“¿No te gusto, bebé?”: fue engañado por una “seductora” y tuvo que pagar $80.000

A Héctor B., que prefiere resguardar su identidad, le cuesta entender cómo cayó en la trampa de una desconocida que rápidamente expuso su accionar. Si bien el hombre detectó de entrada el engaño a través de Instagram, un giro en la conversación lo ubicó en un escenario impensado.Todo comenzó hace algunas semanas, luego de que éste recibiera un mensaje de una cuenta con un nombre de fantasía. En el primer intercambio detectó que la persona que le escribía del otro lado no buscaba conocerlo. Mucho menos su amistad.“A mi papá le habló una supuesta mujer y le ‘comió la cabeza’. Lo intentaba seducir, pero mi viejo no cayó”, relató Matías, hijo de la víctima, a TN. Utilizó frases persuasivas y lascivas que intentaron provocarlo: “¿No te gusto, bebé?”, llegó a escribir. Héctor, por su parte, dio por finalizada la conversación sin contarles a sus hijos lo que había ocurrido. Días más tarde, este usuario volvió a escribirle con otro propósito.“Le dijo que tenía secuestrado a un familiar, que no le comentara de esto a nadie y mucho menos a la Policía”, agregó Matías. A las pocas horas, su papá, que previamente le había pasado su número de teléfono a la persona que intentaba extorsionarlo, recibió el mensaje de una persona que llevaba la foto de un policía, quien le aseguró que iba a interceder para que esto terminara.“Como no cayó en el intento de seducción, ella buscó desviar la charla para otro lado. Primero diciéndole que estaba siendo acosada y que lo iba a denunciar. Luego amenazándolo con que sabía dónde vivía su familiar. Fue al rato que le indicó que estaba con uno de nosotros y lo iba a torturar”, narró Matías.“Mi papá es una persona grande, no sabe manejar muy bien las redes sociales”, agregó el joven. Tras bloquear a este contacto en Instagram, Héctor recibió el mensaje del supuesto policía: éste le confirmó que había recibido una denuncia por acoso.Héctor le explicó cómo habían transcurrido los hechos, e incluso le compartió parte de los chats que más tarde borraría de su celular por temor. “Le pidió $80.000 para retirar la supuesta denuncia por acoso. Fue un momento de nervios, desesperación. Le pasó un token para transferir y envió el dinero en una sucursal de Pago Fácil. Cuando me contó todo esto, la transferencia estaba hecha”, recordó Matías.El joven buscó a esta persona en Instagram y descubrió que tanto la foto de perfil de quien extorsionó a su padre como la del policía ya habían sido utilizadas en otras estafas.“Si mi papá nos hubiese avisado nada de esto hubiese ocurrido. El familiar que decían tener secuestrado estaba en su casa, tranquilo. Y la persona que lo extorsionó cerró su perfil a las pocas horas”, completó Matías.