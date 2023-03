Niña herida de bala en San Benito: abuelo contó cómo está y detalles del hecho

Policiales Una niña que andaba en bicicleta fue herida de bala en San Benito

Una niña de diez años resultó herida por un proyectil de arma de fuego anoche en la intersección de calles Uruguay y Paraná de la localidad de San Benito. Según las primeras versiones del hecho, los atacantes se trasladaban en una moto, pero hasta el momento no hay ni detenidos ni sospechosos por la balacera que casi le cuesta la vida a la pequeña Zoe.Elonce dialogó con el abuelo de Zoe, quien confirmó que la nena está bien y se encuentra fuera de peligro. “Tiene una hinchazón en una parte del rostro, quizás porque la bala le tocó algún nervio facial, y por eso permanecerá en observación durante unos días porque podría quedar con la boquita torcida o un ojo cerrado”, explicó Edgardo.“La bala ingresó y salió, pero no fue tan profunda la herida”, remarcó el abuelo de la pequeña, quien permanece con su rostro inflamado e internada en observación en el hospital San Roque de Paraná.Para Edgardo, lo de anoche, “fue un hecho aislado porque no hay balas en el barrio y es un lugar tranquilo”. “La nuestra es una zona tranquila, pero viene gente de afuera que hace desastres en el barrio”, insistió al respecto.