Estiman que la niña herida de bala en San Benito “quedó en medio” de un tiroteo

Una niña que andaba en bicicleta fue herida de bala en San Benito

Una niña de diez años resultó herida por un proyectil de arma de fuego anoche en la intersección de calles Uruguay y Paraná de la localidad de San Benito. Según las primeras versiones del hecho, los atacantes se trasladaban en una moto, pero hasta el momento no hay ni detenidos ni sospechosos por laque los atacantes hayan pretendido atentar contra el frente de una vivienda “porque. Según sostuvo,, pero no brindó mayores precisiones al respecto.Fernández comentó que, pero no pudieron brindar datos, y tras un relevamiento exhaustivo por parte del personal de Criminalística no se logró localizar en el lugar ni proyectiles ni vainas servidas”.“Se trabaja en la descarga de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de las inmediaciones al lugar donde se registró el hecho para determinar quiénes fueron los autores de los disparos a fin de esclarecer lo que ocurrió”, explicó el subcomisario al remarcar quePara el subcomisario,de los que no suelen suceder en San Benito, por ende, preocupa y ocupa al personal de la comisaría y las diferentes dependencias policiales”, reafirmó Fernández.En la oportunidad, el funcionario policial confirmó la existencia de hechos delictivos en algunos puntos de la localidad de San Benito, pero, según sostuvo, las inmediaciones al lugar donde balearon a la nena, son “una zona relativamente tranquila y no se ha abocado personal policial por conflictos vecinales ni relacionados al hecho suscitado anoche”. De igual manera, Fernández remarcó que “constantemente se trabaja con 911 y Grupos Especiales para ayudar a la prevención, lo que genera muy buenos resultados”.La niña fue herida por una bala a la altura de su cuello y, según se confirmó a, permanece internada en observación en el hospital San Roque de Paraná.