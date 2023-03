Odontólogo acusado de abuso sexual: habría sometido a jóvenes en el consultorio

Foto: Odontólogo acusado de abuso sexual en Salta Crédito: El Tribuno

Un odontólogo es intensamente buscado en Salta, tras ser denunciado por abusar sexualmente de una paciente de 15 años luego de practicarle un tratamiento en el interior de su consultorio. Aseguran que la amenazó para que no cuente lo sucedido a sus familiares.



Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informaron que los investigadores aun no pudieron dar con el profesional, que fue denunciado por los familiares de la víctima.



La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS) del MPF investiga la denuncia, que fue radicada en la dependencia policial del barrio Santa Ana, de la zona sur de la capital salteña.



Según el relato de la madre, la adolescente no quiso concurrir esta semana al turno que tenía con el profesional, debido a que, en la cita anterior, el 6 de febrero, tras practicarle el tratamiento correspondiente, el hombre la arrinconó, la sometió a tocamientos y la vulneró en su integridad sexual.



Incluso, el odontólogo le solicitó fotos íntimas y la amenazó para que no contara lo sucedido a sus familiares al salir del consultorio, ubicado en la calle 20 de febrero al 300, del centro de la ciudad de Salta.



Al tomar conocimiento del hecho, desde la UDIS se solicitaron distintas medidas de investigación y actualmente el odontólogo se mantenía prófugo y era intensamente buscado por el personal policial interviniente.



Un primo del profesional, que comparte el nombre y la profesión de la persona buscada, se vio obligado a aclarar este detalle en los medios de comunicación y las redes sociales, debido a que su carrera y su vida profesional y familiar "se ven afectadas por este lamentable hecho que se está denunciando".



"Compartimos nombre y profesión", dijo Marcos Abrebanel, el primo del odontólogo prófugo, al tiempo que aclaró que su consultorio está en la calle Santiago del Estero y que recibió amenazas, por lo que teme por él y su familia.



En este sentido, pidió que la justicia resuelva este caso "con celeridad y precisión para dar a las partes involucradas una respuesta justa y veraz", y consideró que se trata de "una situación muy delicada", con familias que "están transitando por mucho dolor".



Serían más de diez las víctimas

E abogado Luciano Romano, quien patrocina a los padres de la menor presuntamente abusada, señaló que hasta el momento son tres las denuncias que formalmente se realizaron pero, agregó, hay más jóvenes víctimas que hasta el momento solo se animaron a hablar con su familia.



El hecho reviste una gravedad suprema, no solo por el delito en cuestión, en dos de las tres denuncias formalizadas la carátula es abuso sexual con acceso carnal, sino también por el número de víctimas, el ámbito y la persona que perpetró los abusos.



Se trata de un profesional de la salud que sin escrúpulos habría sometido a sus pacientes, mujeres en su mayoría menores de edad -algunas actualmente ya son mayores-, en el interior de su consultorio en pleno ejercicio de su profesión, publica El Tribuno.