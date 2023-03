Revelan detalles y clausuran predio donde murió niño al caer a pozo de 50 metros

Policiales Falleció un niño de 6 años al caer a un pozo de más de 50 metros de profundidad

El loteo donde un niño de seis años murió tras caer a un pozo de agua de más de 50 metros de profundidad en localidad mendocina de Guaymallén está en situación irregular y "no tiene permiso municipal", informaron fuentes locales, quienes clausuraron el predio.El hecho ocurrió el martes cuando Erick Mamani falleció tras caer al pozo ubicado en un predio privado en la mencionada localidad cercana a la capital provincial, donde se construyen departamentos.El predio que tiene construidas más de 200 unidades habitacionales amaneció el miércoles con fajas de clausura por parte del Municipio.El funcionario mencionó además que ese loteo es irregular y no tiene permiso municipal y remarcó que "el municipio ya ha hecho reiteradas actuaciones paralizando obras porque todo lo construido se ha hecho sin ninguna autorización y violando toda normativa municipal".El funcionario mencionó que "estamos "hablando de un violador serial de las normas de construcción" e indicó que el lugar "no cuenta con condiciones de habitabilidad".El municipio ha hecho denuncias penales contra la empresa con anterioridad y no es el único loteo en esas condiciones de irregularidad, informó.El titular del predio es la empresa Idandi S.A, cuyo presidente es Florentino Paco, quien tiene varios emprendimientos inmobiliarios denunciados por múltiples irregularidades en el mencionado departamento del Gran Mendoza, detallaron las fuentes.Según trascendió, aparentemente en el predio viven personas que trabajarían para la constructora.El martes un llamado a la línea de emergencias 911 pasadas las 19 alertó que un chico de seis años accidentalmente había caído al interior del pozo ubicado en un predio en calle Urquiza.Personal policial se constituyó en el lugar e informó que el padre del menor también ingresó al pozo para tratar de rescatarlo y se convocó a personal del Cuartel Central de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado para trabajar en el lugar.En tanto, personal de bomberos sacó al niño ya sin vida y después a su progenitor.El padre de la víctima, quien trabaja en el predio, fue trasladado al hospital Central para su atención por las lesiones que presentaba.El caso es investigado por la Justicia mendocina y se encuentra caratulado como "averiguación de muerte", añadieron. (Télam)