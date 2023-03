Desvalijaron una frutería: ladrones actuaron hasta con la luz prendida

Leonardo Ezequiel Bacigalupo, propietario de una frutería ubicada en calles Urquiza y Boulevard De María, frente al instituto Agrotécnico, en la ciudad de Gualeguaychú, contó que en la madrugada del domingo le desvalijaron el comercio y ahora tiene que “volver a empezar”.



Los malvivientes se llevaron tres balanzas, una soldadora, una sierra eléctrica y hasta el DVR de las cámaras.



El hombre había cerrado el local el sábado a la noche después de trabajar y se fue a su casa. Al otro día, salió rumbo a la otra sucursal comercial que tiene y pasó primero por el otro negocio y encontró la puerta abierta.



Cuando ingresó se dio cuenta que le habían cortado la cadena del frente, y le habían llevado las tres balanzas que tenía para trabajar y hasta se habían llevado las cámaras.



“Hasta las 5:50 estuvieron acarreando todo. Lo que me llevaron son todas las herramientas de trabajo, y me atrasa para reabrir el comercio. Los vagos en los videos tenían una re tranquilidad, hasta tenían la luz prendida”.



“No pasó ningún patrullero en ese horario. Los que te roban terminan por venderse por dos pesos, que encima lo usan para la droga”, lamentó.



Según informó Bacigalupo, los implicados serían dos, uno con una bicicleta playera que pasó y cortó la cadena, dio una vuelta y volvió para abrir la reja. Y mientras uno sacaba las cosas, otro vigilaba.



“La seguridad estaba, porque estaba el candado y las cámaras, pero no sirvieron para nada. Al laburante se le exige mucho, pero cuando te pasa algo no te dan la misma respuesta. Quedó en la nada, yo espere que por lo menos me dijeran que habían reconocido a los muchachos”.



El comerciante estima que las pérdidas que tuvo fueron de aproximadamente 700 mil pesos. “Ahora necesito ver si me pueden financiar las balanzas. Y hace un tiempo me dio un ACV, por lo tanto, vengo de volver levantarme nuevamente”. (Radio Máxima)