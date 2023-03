Fuerte impacto entre un auto y una moto en transitada esquina de Concordia

La colisión ocurrió minutos después de las 20:30 del martes, en la esquina de calles Gualeguay y Presidente Arturo Illia, de la ciudad de Concordia.Involucró a un auto VolksWagen, de color gris y una moto. Aunque no se cuenta con información policial sobre el accidente, se registraron daños materiales de consideración, debido a la fuerza de la colisión y no hubo heridos.Aunque no es una esquina semaforizada, vecinos del lugar afirmaron que ese cruce es lugar periódico de choques "todo el tiempo, no sólo de noche y porque nadie frena ni cede el paso".En ese contexto, piden más medidas de prevención como "lomos de burro o la instalación de semáforos". (Diario Río Uruguay)