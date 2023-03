Le robaron la moto y pide ayuda para recuperarla: es su herramienta de trabajo

Delincuentes robaron una moto Honda vi 125 blanca, patente A08 6VDG de una vivienda ubicada en calle Gobernador Enrique Mihura de Paraná. Según informó la damnificada, los malvivientes “dieron vuelta el foco de la casa de la vecina, que tiene sensor de movimiento, para que no los pudieran ver”.El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, y Tamara la dueña del motovehículo explicó aque “dejó la moto fuera de su casa y cuando salió para guardarla ya no estaba”, y agregó que “no se escuchó nada. La vecina de enfrente tiene un foco que capta el movimiento y las personas que se llevaron la moto, dieron vuelta el foco para que nos les alumbre y les moleste”.Asimismo, la joven pide ayuda para recuperar el rodado. “Compré la moto en el 2018 y es mi herramienta de trabajo, hoy no pude trabajar y no sé si lo voy a poder volver hacer porque renovar la unidad me cuesta alrededor de 750 mil pesos”.“La denuncia está hecha en la comisaría tercera, donde me dijeron que me quede tranquila y que tenga fe, la verdad eso no me sirve de mucha ayuda”, finalizó la joven a