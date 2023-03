Habrían incendiado de manera intencional la vivienda de un acusado de abuso

El jueves de la semana pasada, la policía de Victoria detuvo a un hombre de 35 años, acusado de haber abusado de un menor de edad.Durante el fin de semana, allegados a la víctima, realizaron escraches en la vivienda del sujeto, que sería un peón rural, que posee un merendero y organiza actividades con los niños.El domingo por la mañana, una dotación de bomberos voluntarios debió intervenir en el mismo domicilio, donde se había prendido fuego una habitación. Cuando llegaron al lugar, vecinos intentaban contener dicho incendio que ya se había propagado a otras habitaciones del inmueble. Los daños fueron importantes y se sospecha que el inicio de las llamas fue intencional.Ante este nuevo caso, un grupo de vecinas se manifestaron pacíficamente en la Plaza San Martín con el objetivo de visibilizar lo que está ocurriendo en la ciudad de las Siete Colinas con los abusos de menores de edad.“Esta marcha es para que vean la cantidad de casos que están sin resolver, hay muchísimos casos, día por medio aparecen casos de chicos abusados, se saben los nombres de los abusadores y uno los ve en las calles. Queremos que la sociedad se concientice de lo que está pasando”, dijo Alejandra Albornoz.En este sentido, remarcó que la manifestación fue totalmente pacífica y lamentó el accionar de las personas que atacaron la vivienda del hombre denunciado: “No se hubieran tenido que manejar de esa manera, pero ante los impulsos de un caso así no se puede frenar a una madre”, acotó. La mujer entiende que con el incendio en la casa del acusado, se pudieron haber perdido pruebas esenciales.Tras ello, dio cuenta que “soy una mamá afectada, porque mi hija también fue abusada. En mi caso está con prisión domiciliaria, lo cual se cumple a medias. Ella está recibiendo asistencia de psicólogos y psiquiatra y no es fácil, no es vida”.