Misterio resuelto: se supo cómo murió el hombre hallado dentro de un freezer

El hombre que fue encontrado muerto dentro de un freezer por su yerno el jueves pasado en su departamento de La Boca murió producto de una severa cardiopatía, reveló el informe forense. Tras la autopsia, la Policía descartó que haya sido víctima de un homicidio.

Según el informe que recibió en las últimas horas el fiscal de la causa, Marcelo Martínez Burgos, de la Fiscalía del Distrito de La Boca, la autopsia realizada por los médicos de la morgue judicial arrojó revelaciones acerca del extraño caso.



“Los peritos informaron que es muy clara la cardiopatía que detectaron en su corazón. Y no hay ninguna lesión en el cuerpo. El homicidio quedó descartado”, dijo a la agencia Télam una fuente judicial ligada al expediente.

A su vez, los forenses descartaron que la víctima hubiese sido inyectada y explicaron que no hubo hipotermia, es decir, que el hombre murió antes de quedar congelado.



La principal hipótesis del fiscal Marcelo Martínez Burgos es que la víctima, José Yapura (60), sufrió un paro cardíaco en el momento en el que abrió el freezer y, al descompensarse, casi todo su cuerpo cayó en el interior de la heladera.

“Quedó con casi todo el cuerpo adentro, pero una de las piernas estaba colgando fuera e impidió el cierre completo de la tapa”, detallaron fuentes investigativas.



Los forenses también le indicaron al fiscal que todo indica que el hombre estaba alcoholizado al momento del paro cardíaco, aunque aún se aguardan los informes toxicológicos complementarios para determinar en qué grado.

Varios elementos le sirvieron a los investigadores para descartar la participación de terceros en el hecho: la puerta estaba cerrada con la llave colocada en su interior; no hubo signos de violencia en ventanas ni aberturas; y tampoco faltó dinero ni elementos de valor.

Se descartó que hubiera sido un ataque o un robo, ya que en la escena se encontraron cadenitas, un reloj y hasta el celular de la víctima.



El fiscal de La Boca aguardará un peritaje que mandó a hacer con el celular de la víctima, para analizar sus últimas llamadas y mensajes, pero con estas conclusiones forenses, lo más probable es que la causa, que estaba caratulada como “averiguación de causales de muerte”, termine archivada, señalaron las fuentes. Cómo fue el hallazgo del cuerpo El cuerpo de Yapura fue encontrado el jueves alrededor de las 18.30, en su departamento 5to. “E” de un edificio ubicado en la calle Abdala 139. Fue el yerno del hombre quien lo encontró al volver de vacaciones en Salta con la hija de la víctima. Los tres vivían en el mismo departamento.

Según el testimonio del yerno de la víctima, “al regresar de las vacaciones no pudo abrir la puerta porque estaba con la llave colocada en el lado interno de la cerradura; luego de varios intentos logró ingresar y en ese momento halló el cadáver de su suegro en el freezer”.



El lugar fue preservado por personal de la Comisaría Vecinal 4C, y allí trabajaron los peritos de la Unidad Criminalística Móvil, quienes ya habían adelantado que el cadáver no presentaba ningún tipo de lesión y que en la escena no detectaron signos de lucha, violencia o faltantes.

Los vecinos también le dijeron a la Policía que durante los últimos días no vieron ni escucharon ninguna situación anómala.