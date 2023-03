Ataque al supermercado del suegro de Messi: fiscal no descarta ninguna hipótesis

La fiscal de Balaceras de Rosario, Valeria Aurigot, dijo hoy que, hasta el momento, no descartan ninguna hipótesis en torno a la causa por el ataque a tiros al supermercado del suegro de Lionel Messi y que por día reciben unas 30 denuncias por casos de tiroteos en la ciudad.



Al referirse a la investigación de la balacera contra el local, la fiscal comentó: "Tenemos en torno a las 27 medidas despachadas para tratar de esclarecer no solo quienes son los autores materiales".



Y agregó: "Porque en este caso los autores materiales actuaron para dejar prolijo todo en cuanto pudieron, la vestimenta, lo de usar guantes. Por eso estamos avanzando con medidas más sofisticadas como la apertura de las celdas de los celulares. Y otras medidas con secreto de sumario por lo que no descartamos ningún móvil que es lo que nos interesa".



En diálogo con Radio Rivadavia, Aurigot se refirió también a la situación general que vive la fiscalía con respecto a las causas de balaceras que le llegan a diario.



"En este momento que estamos atravesando una situación complicada; estamos en torno a las 30 denuncias por día de este tipo de hechos, pero no es algo que se mantiene en el tipo de forma constante a veces hay enfrentamientos entre bandas que son varias balaceras pero entre dos grupos identificados. Por eso el número se maneja por hecho pero también es importante manejarlo por conflicto y eso deriva en mucha violencia".