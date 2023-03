Presunto intento de rapto: no registran un “auto negro” en cámaras de seguridad

Policiales Denunciaron que intentaron secuestrar alumnas en escuela de Gualeguaychú

La comunidad educativa de la secundaria Nº17 “Héroes de Malvinas” de Gualeguaychú vivió horas convulsionadas tras el episodio denunciado por una alumna, la que aseguró que dos hombres en un auto negro quisieron interceptarla. Según relató la rectora de la institución aotra estudiante sostuvo que sufrió un hecho similar, pero sus padres optaron por no realizar la denuncia.una cámara capta a la alumna denunciante en el lugar que relató la agresión, pero sólo se la ve caminando junto a otro alumno.De igual manera, fuentes vinculadas a la investigación aclararon que el ángulo de la cámara capta la vereda, por lo que no se ve si algún auto realiza un movimiento extraño en la calle.Además del informe policial de lo observado en las cámaras de seguridad, la investigación avanzó a través de entrevistas con la rectora de la escuela y de los papás de la menor involucrada, quienes ratificaron lo denunciado.Por el momento, si bien no hay ningún auto identificado ni sospechosos, se dispuso preventivamente que un móvil policial esté en la zona del colegio, para patrullar la zona durante el ingreso y egreso de los alumnos y alumnas.Además, intentan contactarse con los padres de la otra alumna involucrada, para que puedan brindar más detalles de lo que pasó.