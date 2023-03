Pidieron pena de 12 años para ex Jefe de Policía de Concordia juzgado por abuso

Policiales Inicia el juicio al ex Jefe de Policía de Concordia por abuso de una menor

La causa

El juicio por abuso sexual contra el ex jefe de Policía de Concordia, Comisario Mayor José Enrique Querencio, se retomó este lunes en los Tribunales de esa localidad, donde la Fiscalía pidió 12 años de prisión para el ex funcionario policial.El proceso penal contra Querencio había comenzado el pasado miércoles 15 de febrero luego de que la madre de la presunta víctima denunciara, en el 2019, que su hija había sido abusada sexualmente por Querencio y la causa fuera elevada a juicio en el año 2021.Aunque estaba previsto que el juicio se llevara a cabo en tres jornadas consecutivas, es decir, desde el miércoles hasta el viernes 17 de febrero inclusive, el juicio debió pasar a un cuarto intermedio y se reanudó este lunes.En ese sentido, fuentes vinculadas a la causa confiaron aque la Fiscalía pidió 12 años de prisión para el comisario. Por otra parte, el abogado defensor, Rafael Briceño, solicitó la absolución de su pupilo.El Tribunal está presidido por los vocales Ives Bastián, Eduardo Degano y Mariano Caprarulo; mientras que la Fiscalía está representada por los fiscales Dra. Evelina Espinosa, el Dr. Mauro Jaume y el Dr. Mario Guerrero. Por otra parte, el abogado defensor se trata del Dr. Rafael Briceño.No se precisaron mayores detalles sobre la causa por tratarse de un hecho contra la integridad sexual de una mujer que, además, era menor de edad cuando ocurrieron los hechos que se denunciaron. Sobre este punto, vale remarcar que el juicio se desarrolló a puertas cerradas para proteger la identidad e integridad de la damnificada.Se recordará que el abogado defensor había asegurado estar "muy esperanzado” por el desarrollo del juicio “porque ya se han demostrado numerosas mentiras y falsías importantísimas". Además, en el cuarto intermedio, Briceño sumó una nueva prueba y respecto de esto, sentenció: "Tengo entendido que se podrá demostrar ampliamente la falta de participación de mi pupilo".Se estableció que el próximo martes 14 de marzo se conocerá la sentencia contra Querencio.La causa data de julio del 2019 cuando el comisario fue acusado por la madre de una joven, menor de edad en ese momento, que vio en el celular de su hija conversaciones con Querencio que evidenciaban una relación amorosa entre ambos. En ese sentido, la madre aseguraba en julio de ese año que “en el mismo momento que ella hacia la denuncia, él tenía (a su hija) en Jefatura y la obligaba a tener relaciones sexuales”.Según el testimonio de la madre de la víctima, el presunto abuso databa de más de un año, en ese entonces, cuando Querencio le mandaba solicitud de amistad por Facebook y le ofrecía vestidos caros, cadenitas y otros regalos para que ella, lo agregue y esté con él. "En ese periodo hubo varias ocasiones de abuso y tuvieron relaciones sexuales dentro de la Jefatura. Me da vergüenza decirlo, pero no quiero que le pase a otras chicas y por eso lo hago público", afirmó en esa oportunidad aEl funcionario, en ese momento, fue inmediatamente denunciado ante la Justicia, apartado de su cargo y se abrió una investigación en su contra por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal, a cargo de la fiscal María José Fonseca. A su vez, el juez de Garantías, Germán Dri, dispuso en la oportunidad medidas inhibitorias para evitar el acercamiento de Querencio con la joven y su familia.