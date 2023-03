En la casa de Ana Splendore "había huellas y rastros", dijo abogado

Mientras los investigadores buscan “hilvanar los indicios” con el resultado de autopsia, fuentes calificadas, adelantaron a Elonce que “detectaron lesiones” en el cuerpo de María Laura Splendore.En el informe de los médicos forenses, “se verificaron golpes en la cabeza, un profundo desangrado, y varios cortes en distintas partes del cuerpo”.Además, en el trabajo científico ejecutado en la morgue judicial de Oro Verde, se consideró que “la muerte se habría producido, o bien el lunes a la noche o en la jornada del martes a más tardar”, explicó Diario Uno.Al respecto, Jorge Romero, abogado del hermano de Ana Laura, explicó a Elonce que “la autopsia manifestó que hubo un golpe en el cráneo. No he podido conversar con la fiscal penal de Menores María del Huerto Felgueres respecto al tema. Entiendo que el fiscal Brugo está siguiendo alguna línea de investigación para el caso de que haya algún mayor involucrado”.Por otra parte, comentó que el día que hallaron a la víctima “entré a la casa, vi la escena del crimen. Se estaba recolectando la prueba. Ella estaba en el patio, la vi cubierta con una sábana. Había huellas, rastros, se estaba recolectando la prueba. No subí a la habitación, me manejé en la planta baja y en el patio”.“Había algunas huellas, rastros”, dijo y aseguró que “se notaba, por el estado del cuerpo, que llevaba bastante tiempo, a mi entender, muerta. Era un estado casi de descomposición”.Indicó que “soy abogado del hermano y su señora. En el primer momento fui a garantizar las garantías procesales. Después he acompañado para el caso de que pudiera surgir la necesidad de representarlos en una querella una vez determinado quiénes son los posibles autores responsables del ilícito”.La familia “está con una conmoción muy importante”. Elonce.com