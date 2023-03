Denuncias cruzadas tras accionar policial: “Nos alumbraron con linternas”

Un detenido y un policía herido

Denuncias cruzadas

El descargo del comisario

HASENKAMP | Policías "a las piñas" con ciudadanos



El hecho se registró durante la madrugada en la Plaza San Martín, más precisamente en calle 3 de Febrero de dicha localidad, donde la policía fue alertada por una gresca generalizada.



Al llegar los funcionarios se encontraron con una pareja, bajo los efectos del alcohol, que estaba generando inconvenientes en la vía pública.



El conflicto continuó en la comisaría cuando un hombre fue a reclamar por la detención de su hijo (quien estaba generando inconvenientes en la vía pública), y tras una fuerte discusión terminó en un "mano a mano" entre un funcionario policial y el ciudadano hasenkampense. Como resultado un hombre mayor de edad fue detenido. Publicada por Reporte 100.7 en Domingo, 5 de marzo de 2023

