Camión intentó ingresar a estación de servicios y se generó un choque en cadena

Se produjo este domingo por la noche un triple choque, a la altura del kilómetro 195, de la Autovía Gervasio Artigas. En el mismo no hubo heridos de gravedad.En el hecho se vieron involucrados un camión y dos autos, estos últimos conducidos por vecinos de Concepción del Uruguay.El siniestro se produjo cuando el camión, que era conducido por una mujer en dirección al norte, realizó una maniobra para intentar ingresar a la estación de servicio que está ubicada sobre la mano oeste.Esto habría sorprendido al conductor de un Fiat Cronos y a la conductora de una Renault Sandero, que no pudieron evitar el choque en cadena.Solo se registraron daños materiales y no hubo que lamentar víctimas o personas lesionadas, publicó 03442.