Rompieron la puerta de un departamento y se llevaron 30 mil pesos

Un robo ocurrió en un departamento ubicado en calle Juan Domingo Perón al 700, de Puerto Viejo, en la ciudad de Concepción del Uruguay.



Según se informó, todo ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana del sábado, supo La Pirámide. En ese momento, la joven que allí vive no estaba en el lugar.



Se supo que los delincuentes rompieron la puerta, ingresaron al departamento, desordenaron todo y se llevaron 30 mil pesos.



Los vecinos aseguraron no haber escuchado nada extraño, por lo que no se percataron de lo que estaba ocurriendo.



La joven que fue víctima del robo radicó la denuncia y la Policía inició un operativo para detener a los responsables.