Robaron dos veces en un día en fábrica Paraná: las pérdidas son por $10 millones

La fábrica de pastas La Reina, de Paraná, fue el blanco de dos robos y destrozos en menos de 24 horas. Delincuentes llegaron al techo del edificio, y dañaron cinco equipos de ultracongelados el viernes. Luego este sábado, volvieron y se llevaron un aire acondicionado. Los hechos ocurrieron en el establecimiento, ubicado en calle Villa Seguí 1152.Al respecto una de las dueñas, Nélida Fontana, detalló a Elonce que el primer robó ocurrió este viernes, desde 15:00 horas a las 15:45 horas, cuando delincuentes llegaron al techo del local y de los ocho equipos de ultracongelados destruyeron cinco para robarle caños de bronce, un evaporador y “cosas que no son grandes pero los perjuicios son tremendos”, aseveró.

Allí, un hombre desde el techo del lugar arrojaba cosas y una mujer que estaba debajo las guardaba. “En un momento dijeron que entran tres, pero en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se ven dos, un hombre y una mujer”, expresó Fontana al asegurar que el sujeto llegó al techo del establecimiento tras treparse por un árbol de palta.Luego de radicar la denuncia en la tarde de viernes, este sábado cuando volvieron al lugar, se anoticiaron con que “los ladrones volvieron y se robaron un aire acondicionado”, mencionó Fontana al aseverar que “ya no sabemos que hacer”.“Nos tomaron como los hijos de la pavota, dos robos que nos dejan sin trabajar”, mencionó la damnificada al agregar que en la fábrica trabajan 22 empleados y “ahora no sabemos cómo seguir, porque no contamos con cámaras de frío”.Al consultarle por el total de daños, dijo que “las pérdidas rondan los diez millones de pesos y no sabemos cuando podremos abrir”.