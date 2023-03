Familia iba a vacacionar y protagonizó un vuelco

Un automóvil Fiat Palio, reventó la rueda trasera izquierda, despistó y volcó. El vehículo era conducido por un hombre de 37 años, quien iba acompañado de su esposa embarazada de 35 años y sus hijastros de 14 y 5 años.



El accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional 127 al Km 127 a las 6:30 de este sábado. Como consecuencia del siniestro, la mujer embarazada de dos meses tuvo que ser trasladado hasta el hospital local debido a que manifestaba dolores abdominales.



En este sentido, el informe médico indicó que la mujer no presentaba lesiones y que su embarazo no corría riesgo. Por su parte, los demás ocupantes del rodado no presentaron lesiones.



Según se informó la familia cordobesa se dirigía a la provincia de misiones a vacacionar.