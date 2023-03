Rosario: recapturaron tres presos que se habían fugado de una comisaría

Tres presos que balearon a un policía y se fugaron de una comisaría de la ciudad de Rosario fueron recapturados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.En tanto, el efectivo baleado permanece con asistencia respiratoria y está estable, según informó el director del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), Germán Camiletti.El hecho ocurrió este viernes por la tarde cuando el policía fue herido de gravedad por tres presos, quienes se fugaron de la comisaría 10ª, ubicada en Darragueira al 1.100, en el barrio Alberdi, en la zona norte de Rosario.Los presos habrían aprovechado que el policía de guardia abrió la celda para darles agua y en ese momento lo atacaron con un arma blanca, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona y luego derivado al HECA.Este viernes, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, arribó a la dependencia policial luego de la fuga y relató en declaraciones a la prensa que en total, había siete detenidos y tres consiguieron escapar: "Pidieron agua, abren la celda y se produce la pelea. Se trenzaron en lucha con los policías, no solamente esos tres sino también otros más".El ministro también precisó que los evadidos "no tienen antecedentes graves" y que el disparo que hirió al efectivo se produjo cuando este forcejeó con los detenidos para intentar que no se dieran a la fuga y el disparo salió del arma reglamentaria.Uno de los evadidos se entregó poco después de la fuga en la subcomisaría 24ª, mientras los otros dos tras una intensa búsqueda fueron recapturados.La investigación quedó a cargo del fiscal de la unidad de Flagrancia, Pablo Lanza.