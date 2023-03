Fuga y disparos en la comisaría: hay tres evadidos y un policía herido

Brilloni, presente en el lugar

La versión inicial

Intensa búsqueda de los evadidos

Un efectivo policial de la comisaría 10ª de Rosario, permanecía en quirófano entrada la noche de este viernes por graves heridas en órganos vitales, producto de una herida de arma de fuego perpetrada en el marco de una evasión de tres internos de esa seccional ubicada en el barrio Alberdi, según consignaron fuentes policiales. Mientras uno de los evadidos se habría entregado en la subcomisaría 24ª, la policía busca a los otros dos en importante despliegue por el barrio y alrededores. Testigos escucharon "dos disparos", pero al ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, le consta "uno solo" y fue producto de "un forcejeo". Un parte policial inicial contradice esa versión.El incidente ocurrió antes de las 19 en la seccional ubicada en Darragueira 1158, en la zona norte de Rosario, donde el suboficial Diego Joaquín M., de 31 años, sufrió una herida y tuvo que ser trasladado de urgencia "por un taxista" al hospital Alberdi por razones de cercanía, aunque luego tuvo que ser derivado por una ambulancia de alta complejidad al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) por la gravedad de la lesión sufrida.Según fuentes policiales, el agente presentaba una "herida de arma de fuego en hemitórax derecho con salida en segundo espacio intercostal derecho", razón por la que su estado reviste gravedad.Según informó, el director del Heca, Jorge Bitar, expresó poco antes de las 21: "Ingresó directo al quirófano a las 19 con una herida de arma de fuego, que perforó el lado derecho del abdomen, con múltiples lesiones en órganos vitales. Mientras transcurre el acto quirúrgico podeos decir que es un paciente que está estable".A raíz de este hecho, el ministro de Seguridad Claudio Brilloni llegó hasta la seccional para averiguar mayores detalles de lo ocurrido en la seccional de barrio Alberdi."Se produce mientras tres de los 7 que estaban detenidos se intentaban fugar y se trenzaron en lucha con policías", confirmó el funcionario en declaraciones a El Tres TV, para asegurar que "no tienen antecedentes graves y es lo que nos llama la atención"."Son tres detenidos cuya identidad no podemos revelar y tampoco podemos dar demasiados detalles", precisó Brilloni al detallar que la herida al agente se produce en momentos que "los internos pidieron agua, uno de los policías de la guardia abrió la celda y allí se produce la evasión".Por otra parte, afirmó que el arma pertenecía "a un efectivo policial que, al ser alterado de la posible fuga, se trenzó en lucha y en el forcejeo se produjo el disparo"."Fue un acto de valentía en intentar retener a los delincuentes, lo que no significa que todos tuvieran intención de fugarse", aclaró. También precisó que por el momento "se produjo un solo disparo".Pese a la versión del ministro Brilloni, fuentes policiales habían mencionado la evasión de seis presos quienes redujeron al guardia para desarmarlo y luego le dispararon al suboficial que se encuentra internado con una herida en el abdomen, situación que contradice la versión del funcionario respecto de que se trató de un forcejeo.Los prófugos serían Tomás Santiago Romero Díaz, Raúl Brian Ariel, Mauricio Alejandro Durán, Agustín Ignacio Canosa y Gabriel Darío Berón, algo más que los tres evadidos confirmados, aunque esa información será corroborada por el fiscal de la Unidad de Flagrancia Pablo Lanza."Ví a uno de los presos caminar por los techos; estaba de pantalón corto y en cuero", comentó un vecino de una vivienda lindera a la comisaría, ubicada en Darragueira y Maciel. En ese entonces, un grupo de policías recorría las calles del barrio para intentar recapturar a los delincuentes.En tanto, un familiar de un testigo ocasional que estaba adentro de la comisaría comentó el momento en el que se escapaban los presos. "Trajeron a mi papá de testigo por un pedido de captura de su auto y justo pasó esto", comentó asustada en declaraciones televisivas.En ese sentido, describrió: "Estaba sentada en el tapial y todos se tiraban al piso; vi escaparse a tres: dos se fueron para un lado y el restante para el lado contrario. Fue desesperante, primero se escucho un disparo y luego otro, cuando ya se habían ido los tres presos".Al parecer, según consignó la mujer, el padre era el dueño del vehículo y lo habían convocado para atestiguar por el hallazgo del vehículo, que presentaba pedido de captura por robo.