Muerte de Ana Laura: qué indicios buscarán corroborar con la autopsia

Cuándo será la autopsia y qué tratarán de determinar

La muerte de Ana Laura Splendore causó conmoción en Paraná. La mujer de 45 años que fuera hallada sin vida en su casa en un escenario poco claro y que deja muchas incógnitas alrededor. No se sabe la causa de su muerte, cuándo fue y quien la vio por última vez con vida.El jefe de la Dirección de Investigaciones, Ángel Ricle, confirmó a Elonce que el cuerpo de Splendore “fConsultado al funcionario policial por las contradicciones respecto a la fecha en la cual Splendore fue vista por última vez, éste reconoció que “unos dicen una fecha y otros, otra”. Para Ricle, ese es un dato “que debe establecerse fehacientemente, teniendo en cuenta la data de la muerte que brindará el cuerpo forense para determinar cuándo fue la última vez que estuvo con vida”.“De acuerdo a las entrevistas que tomó el fiscal, quien habló con conocidos y allegados a la víctima, además de los vecinos de la zona, y teniendo en cuenta lo que informarán los forenses respecto de la data de muerte de la víctima, se determinará cuándo fue la última vez que la vieron para coordinar quién fue la última persona que la pudo haber visto con vida”, estableció Ricle y prefirió no brindar detalles de la investigaciónEn el avance de la investigación, fuentes calificadas confirmaron a Elonce que la autopsia al cuerpo de Splendore, se realizará “el próximo lunes a partir de las 8 y en la misma, van a participar los cuatro integrantes del Departamento Médico Forense” de la justicia entrerriana, se explicó a este medio. A saber: Luis Moyano, Lilian Pereyra, Maximiliano Siromski y Juan Bertozzi.El estado en el que se encontraba el cuerpo, sería la razón por la que se demoraría la autopsia, y aunque no se dieron precisiones, según se informó a Elonce, el examen médico se realizaría este lunes.Al respecto, el jefe de la Dirección de Investigaciones, sostuvo que “la autopsia brindará un panorama respecto de si Splendore, tenía o no, algún tipo de lesiones”, explicó.