Muerte de Ana Laura: el equipo forense completo participará de la autopsia

Policiales Hallaron muerta a mujer que estaba desaparecida desde el lunes en Paraná

En el marco de la investigación para determinar las circunstancias que rodean la, la mujer de 45 años que fuera hallada sin vida en su casa tras una denuncia por su desaparición, el jefe de la Dirección de Investigaciones, Ángel Ricle, confirmó asegún se indicó a este medio.A la espera del examen médico detallado, que brindará precisiones importantes para el caso, los investigadores, trabajan en establecer un dato clave:En el avance de la investigación, fuentes calificadas confirmaron ay en la misma, van a participar” de la justicia entrerriana, se explicó a este medio. A saber: Luis Moyano, Lilian Pereyra, Maximiliano Siromski y Juan Bertozzi.El comisario Ricle, había explicado esta mañana a Elonce, que el cuerpo de Splendore “fue localizado en su. En ese sentido, aclaró que, por el estado en el que encontraba el cuerpo,, y aunque no se dieron precisiones, según se informó aAl respecto, el jefe de la Dirección de Investigaciones, sostuvo que “, tenía o no, algún tipo de lesiones”, explicó.Consultado al funcionario policial por las contradicciones respecto a la fecha en la cual Splendore fue vista por última vez, éste reconoció que. Para Ricle, ese“Los pormenores del caso no los podemos adelantar hasta que no tengamos los motivos por los que pudo haber fallecido”, reiteró el jefe de la Dirección de Investigaciones.a fin de establecer qué pudo haber pasado en el domicilio”, comunicó el comisario al remarcar que el caso “está en plena etapa de investigación”.”, estableció Ricle.