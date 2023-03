Una camioneta terminó volcada tras ser dejada estacionada en una pendiente

Policiales Una mujer resultó herida tras el despiste de un auto sobre la ex ruta 26

Una camioneta Toyota Hilux terminó volcada luego de que su conductor la dejara estacionada en una pendiente; ocurrió este viernes en calles Belgrano y Bolívar, en Colón. La pick up pertenece a un matrimonio recién llegado de Buenos Aires que la habría estacionada con la idea de conseguir un alojamiento turístico.El recorrido de la pick up finalizó con el vuelco del lado del acompañante. Bomberos Voluntarios rescataron a la mujer que, afortunadamente, no recibió heridas de gravedad. “Están viendo si estaba o no colocado el freno de mano”, se indicó en referencia a la camioneta que registró daños materiales.