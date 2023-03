Macabro: volvió de las vacaciones y encontró a su suegro muerto en el freezer

Un hombre de 60 años fue encontrado muerto dentro de un freezer en su departamento en el barrio de La Boca. La puerta de la vivienda tenía la llave colocada por dentro y la Policía investiga si la víctima se descompensó, si se trató de un homicidio o un suicidio.El macabro hallazgo del cuerpo se produjo ayer por la tarde, cuando su hija y su yerno regresaban de unas vacaciones y se dirigieron al 5to piso del edificio ubicado en la calle Abdala 139, donde ambos vivían junto a la víctima.Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 4C y constataron que en el departamento del 5to. piso "E" yacía dentro de un freezer el cuerpo de un hombre identificado como José Yapura, de 60 años, quien vivía en el lugar.El yerno de la víctima explicó a los policías que, de regreso de sus vacaciones en la provincia de Salta, intentó ingresar a la vivienda, donde también vive él con su mujer - hija del fallecido-, pero no pudo abrir la puerta porque estaba con la llave colocada por dentro.

Relató que, una vez que pudo sacar la llave, entró y se encontró el cadáver de su suegro dentro del freezer, tras lo cual revisó que en el resto de los ambientes no hubiera nadie y llamó al 911.Investigan las causas de la muerteA la espera del informe preliminar de la autopsia, el médico legista que examinó el cadáver de Yapuro informó que no tenía signos de violencia, golpes, heridas de arma blanca o de fuego.Los vecinos le dijeron a la Policía y a los funcionarios de la fiscalía que no vieron ni escucharon ninguna situación anómala.En tanto, en el departamento tampoco se observó algún tipo de desorden o signos de violencia en la puerta de entrada.

“Lo conocemos del barrio, lo veíamos todos los días cuando se iba a trabajar al restaurante”, contó un vecino a C5N mientras que otra mujer también contó que “lo veía a la mañana cuando volvía de trabajar, porque trabajaba de noche. Me llamó la atención que tuvo la luz prendida dos noches”.“El freezer es profundo, yo tengo el mismo. El otro día lo estaba limpiando, me bajó la presión y casi me voy adentro, pero no todo el cuerpo, las piernas nunca se pueden meter. Me llama mucho la atención que lo hayan encontrado así”, agregó el primer vecino.Otra vecina más joven sostuvo que el hombre “siempre llegaba alcohólico, nos hablaba mal. Vivía muy solo, no estaba mucho con la familia” y que el cuerpo de Yapura estaba “boca abajo y dentro del freezer”.El caso es investigado por la fiscal Susana Calleja, de la Fiscalía del Distrito de La Boca, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, donde se intentará determinar si la muerte de Yapura fue producto de algún tipo de descompensación, si fue un suicidio o si fue víctima de un homicidio.La causa por el misterio del freezer en La Boca quedó caratulada por el momento como "averiguación de causales de muerte". Fuente: (MinutoUno)