Muerte de Ana Laura: “Era una buena chica y nunca vi nada raro”

En el marco de la investigación para determinar las formas y circunstancias que rodean la muerte de Ana Laura Splendore, la mujer de 45 años que fuera hallada sin vida en su casa tras una denuncia por su desaparición,entrevistó al tarjetero de la cuadra en la que vivía la víctima, quien confirmó que la vio “el lunes, cerca del mediodía” y reveló el diálogo ameno que mantuvo con ella.“Era una buena chica, todos los días conversaba con ella cuando salía a trabajar o a hacer gimnasia; y a veces la veía con el hijo”, contó ael tarjetero de la cuadra, Félix. “De las puertas para adentro no sé qué pasaba”, afirmó.“Le pregunté qué estaba leyendo y cuánto tarda en leer un libro. `Ahora que tengo ganas, lo leo en tres días´, me dijo”, rememoró Félix aEl trabajador comentó que supo que “la andaban buscando” y confirmó que “por la mañana vio al hijo” al Splendore “cuando la tía vino a preguntar”. “Quizás entraron, por eso no los vi, pero él estaba ahí”, señaló.Consultado al tarjetero sobre su sentir ante el hallazgo sin vida de la mujer, éste sentenció: “Yo la veía todos los días y como todo, cuando pasa algo así, es difícil”.“Siempre la veía sentada en la puerta y nunca vi nada raro”, cerró.