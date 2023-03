Muerte de Ana Laura: hallan “indicios” en la casa y buscan establecer dato clave

Policiales Hallaron muerta a mujer que estaba desaparecida desde el lunes en Paraná

En el marco de la investigación para determinar las formas y circunstancias que rodean la, la mujer de 45 años que fuera hallada sin vida en su casa tras una denuncia por su desaparición, el jefe de la Dirección de Investigaciones, Ángel Ricle, confirmó aque los resultados de la autopsia echarán luz al caso, como lo es,; mientras se buscar establecer un dato clave:El comisario ratificó que el cuerpo que el cuerpo de Splendore “fue localizado en su domicilio (más precisamente en el patio),. En ese sentido, aclaró que, por el estado en el que encontraba el cuerpo,. “La autopsia brindará un panorama respecto de si tenía o no algún tipo de lesiones”, explicó y no confirmó que el cuerpo haya sido quemado, como había trascendido en un momento, y tampoco aclaró si el cadáver presentaba golpes.El caso, al que Ricle consideró como “llamativo”, está en manos de los fiscales Santiago Brugo y Huerto Felgueres.a fin de establecer qué pudo haber pasado en el domicilio”, comunicó el comisario al remarcar que el caso “está en plena etapa de investigación”.Consultado al funcionario policial por las contradicciones respecto a la fecha en la cual Splendore fue vista por última vez, éste reconoció que. Para Ricle, eseSplendore vivía con su hijo de 15 años y, de acuerdo a lo que indicó el comisario, los fiscales dispusieron unas medidas para con el menor, pero no brindó mayores precisiones al respecto.”, reiteró el jefe de la Dirección de Investigaciones.“De acuerdo a las entrevistas que tomó el fiscal, quien habló con conocidos y allegados a la víctima, además de los vecinos de la zona, y teniendo en cuenta lo que informarán los forenses respecto de la data de muerte de la víctima,”, estableció Ricle y prefirió no brindar detalles de la investigación.