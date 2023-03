Hallada fallecida tras estar desaparecida: “Hay indicios de muerte violenta”

Policiales Hallaron muerta a mujer que estaba desaparecida desde el lunes en Paraná

Ana Laura Splendore, de 45 años, quien se había retirado de su domicilio en Paraná el 27 de febrero pasado, fue hallada muerta este jueves por la noche, confirmaron familiares aEl Fiscal Santiago Brugo confirmó al programadeque el cuerpo fueSi bien no se pudieron observar a simple vista heridas o traumatismos, lo que fue limitado por el estado del cuerpo, sí se observarony presuntamente el desenlace de esa violencia fue el deceso de la señora Splendore.Asimismo, según dio cuentaseñales de arrastre por el piso, áreas de la casa que se nota que han sido limpiadas y el hecho de que el cuerpo estuviera envuelto en una sábana, motivaron un despliegue importante de mecanismos científicos de búsqueda de evidencias.”, confirmó el fiscal al respecto.La autopsia determinará que ocasionó el deceso de la mujer, dado que “no se ve nada” en cuanto a lesiones, ratificó el funcionario policial. Interrogado acerca de la data de muerte, admitió que, pero, “a eso lo determinará la pericia forense, porque hay que tener en cuenta la temperatura que hubo”.Profesionales de la Dirección de Criminalística, debidamente equipados para no contaminar la escena del crimen, trabajaron por espacio de casi cinco horas, procesando evidencias en el domicilio de calle Ruiz Moreno, donde vivía Splendore junto a su hijo adolescente.El joven se retiró del lugar junto a su padre, quien no convivía con la señora mujer, quien estaba siendo objeto de una búsqueda, tras denunciarse su ausencia repentina desde el lunes 27 de febrero.Vecinos habían informado a Elonce que el hijo habría llegado al domicilio junto a su padre y cuando abrió la puerta se habría encontrado con la mujer fallecida.