Condenaron a funcionario policial por violencia de género

Un suboficial de la Policía de Entre Ríos con prestación de servicio en la Departamental Villaguay, fue condenado este jueves en juicio abreviado, al ser responsable de hechos relacionados a violencia de género. El juicio iba a ser oral, pero las partes (a último momento) arribaron a un acuerdo.



Se trata de Jonatan Iván Velázquez de 33 años, cabo de Policía, nacido en Villaguay, quien fue representado en debate por la doctora Valeria Irel, Defensora Oficial, siendo fiscales en la audiencia, las doctoras Virgiania Dropsi y María Catalina Mir, ambas fiscales auxiliares de Villaguay.



El juicio fue presidido por la doctora Melisa Ríos, vocal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, quien escuchó atentamente el miércoles, la presentación del abreviado, para pasar a un cuarto intermedio y analizar si se deban los presupuestos para así homologarlo.



Velázquez, que se encontraba detenido, fue imputado de haber ido el 11 de octubre del 2022, al domicilio donde estaba su ex pareja con la actual y amenazarlos con su arma reglamentaria y tras accionarla, apuntarles a ambos. Por otro lado al día siguiente, Velázquez, le robo la moto a su ex pareja y entró a la casa provocando daños en aparatos electrónicos.



Esto lo llevó a ser imputado de “Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, hurto y daños”, todo en concurso real en el contexto de violencia de género, por lo que se solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso y cuatro años de reglas de conducta, entre las que está la de no acercarse a la víctima y que no resida más en Villaguay por lo que se mudará a la ciudad de San Luis, provincia homónima, donde tiene familia y le queda prohibido la manipulación de armas de fuego.



Tras la lectura del acuerdo, del cual fueron notificadas las víctimas y la aceptación del mismo por parte del imputado, la jueza dispuso el cuarto intermedio y este jueves por la mañana, dio lectura el fallo y dispuso hacer lugar al mismo, condenando a Velázquez a la pena de 3 años de prisión condicional.